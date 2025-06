Presidentvalget i Sør-Korea: Liberale Lee Jae-myung leder

Sør-Korea har vært preget av måneder med politisk uro etter at Yoon Suk-yeol i desember erklærte unntakstilstand.

Yoon ble stilt for riksrett og avsatt, og tirsdag stemte folk over en etterfølger. Det har vært uvanlig høy valgdeltakelse gjennom dagen, godt over 70 prosent ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Liberale Lee har ledet på meningsmålingene gjennom valgkampen, men konservative Kim Moon-soo har knappet innpå mot slutten.

Lee representerer Sør-Koreas liberale Demokratiske parti. Han tapte forrige valg mot Yoon med knapp margin. Kim er tidligere arbeidsminister i Yoons regjering og tilhører som den avsatte presidenten det konservative Folkemaktpartiet.