Lederen av Det demokratiske partiet, Lee, fikk 49,42 prosent av stemmene, mens den konservative motkandidaten, Kim Moon Soo fikk 41,15 prosent av stemmene.

Valget ble utlyst etter at forrige presiden Yook Suk Yeol innførte unntakstilstand på falske premisser i desember, og ble avsatt i april. Det utlyste automatisk et nyvalg i Sør-Korea.

Lee ble sverget inn som president klokken 11 lokal tid. Han tar umiddelbart over etter Yooks etterfølger, Han Duck-soo. Lees presidentperiode varer i 5 år.

Ved innsettelsen talte Lee blant annet om at han skal forbedre livene til sørkoreanerne, bedre økonomien og tilpasse reguleringer for å hjelpe selskaper. I tillegg skal han jobbe for å styrke samarbeidet med USA.