I brevet ber USA landene om å tilby tollsatser og kvoter for kjøp av amerikanske industri- og landsbruksvarer, og planer for å løse eventuelle ikke-tollmessige handelshindringer. Andre punkter inkluderer forpliktelser knyttet til digital handel og økonomisk sikkerhet – i tillegg til tiltak spesifikke for hvert enkelt land.

USA vil vurdere svarene i løpet av få dager, og tilby det som i brevutkastet karakteriseres som en «mulig landingssone.» Denne sonen kan inkludere en gjensidig tollsats.