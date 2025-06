– Dette var en administrativ feil som førte til at de ble trukket for lite i skatt, og det kan ikke politikerne klandres for, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK) i en pressemelding onsdag.

SMK har funksjon som arbeidsgiver for politikere i regjeringsapparatet.

I februar meldte Dagens Næringsliv (DN) om feilen som har ført til at flere regjeringspolitikere har blitt trukket for lite i skatt i forbindelse med utgifter for hjemreiser.

Feilen oppsto da departementene i perioden 2019–2023 dekket parkeringsutgifter på hjemreiser for politikere som pendler, og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) innberettet feil til skattemyndighetene.

I alt 36 politikere er berørt av dette i perioden 2019–2024. Parkeringsdekningen for 2019 til og med 2023 og som den enkelte kan bli skattepliktig for, utgjør samlet 533.200 kroner og berører 33 politikere.

– Det er Statsministerens kontor som skal betale skatten for årene 2019-2023, og ikke den enkelte politiker. Vi mener dette er en rimelig løsning, fordi regjeringspolitikerne på korrekt måte har rapportert inn utgifter de har hatt til parkering når de har reist hjem, sier Hjukse.