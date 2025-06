– Når vi som nasjon velger å fortsette investeringene i et regime som bryter folkeretten, sender vi et klart signal om at økonomisk gevinst går foran all etikk, sier han til NTB.

Gråt på talerstolen

I tillegg til stortingsmeldingen om Oljefondet stemte Stortinget også over et representantforslag fra SV om å trekke Oljefondet ut av okkupasjon og krigsforbrytelser. Heller ikke dette fikk flertall.

Representant Marian Hussein (SV) insisterte på å beholde palestinaskjerfet sitt på under sitt innlegg i debatten og brast i gråt mens hun var på talerstolen, skriver Dagbladet Børsen.

– Hvorfor betyr ikke palestinske liv like mye som andre liv som vi har vært enige om at vi må beskytte i denne salen? Hvorfor er folkeretten så vilkårlig behandlet? sa Hussein.

SV-partileder Kirsti Bergstø er enig i kritikken.

– I dag har både partier og folkevalgte vist hvilken side de står på i historien. Jeg er glad for at Norge er tydeligere enn andre land i fordømmelsen av Israels folkerettsbrudd. Men vi kan og må gjøre mer, sier hun til NTB.

50 organisasjoner

I vår sendte 50 organisasjoner, blant dem tungvektere som LO, Redd Barna og Amnesty, et brev til finansminister Jens Stoltenberg med krav om at Oljefondets investeringer «bringes i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser.»

Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond og har betydelig investeringer i Israel.

I vår ba også FNs spesialrapportør Francesca Albanese Stoltenberg om å gripe inn for å for å stanse utnyttelse av okkuperte palestinske områder. I et brev til FN svarte han at han er trygg på at Oljefondets investeringer ikke bryter med Norges forpliktelser etter folkeretten.