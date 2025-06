Kim: Lover «betingelsesløs støtte» til Russland

– Nord-Korea vil betingelsesløst støtte Russlands standpunkt og utenrikspolitikk i alle avgjørende internasjonale saker, inkludert Ukraina-spørsmålet, sa Kim, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Uttalelsen kom under et møte med Russlands sikkerhetsrådsleder Sergej Sjojgu onsdag, og markerer en ytterligere styrking av det samarbeidet mellom de to nabolandene.

Møtet kom etter at de to landene i april bekreftet at nordkoreanske soldater for første gang deltar på russisk side i kamphandlinger – nærmere bestemt i Russlands grenseprovins Kursk.

Dette er Sjojgus andre besøk til Pyongyang på under tre måneder.

