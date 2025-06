– Hvorfor setter ikke USA og Canada et felles mål og produserer mer stål sammen, og skaper 250.000 nye jobber i stålindustrien? Det er det vi bør gjøre, i stedet for å straffe Canada, anbefalte han overfor CNN.

Les også Musk raser: – Vi må drepe forslaget Elon Musk skrur opp presset og vil absolutt ikke at skattepakken til president Trump blir vedtatt. – Å gjøre USA konkurs er ikke greit!, sier han.

– Ødelegger jobber, øker priser

Ontarios førsteminister er langt fra den eneste som har reagert på USAs kraftige skjerpede tollsatser.

Tidligere Obama-rådgiver og -finansminister Larry Summers gikk tirsdag langt i sine advarsler. Han frykter at doblingen av stål- og aluminiumstollen kan vise seg å bli en av Trumps aller dårligste beslutninger.

ADVARER: Larry Summers. Foto: Bloomberg

– Det er minst 50 ganger flere ansatte i industrier som bruker stål – som bilproduksjon – enn i stålindustrien. Nettoeffekten vil bli at produksjonsjobber ødelegges. Nettoeffekten vil bli økte konsumpriser, sa han til CNN.

Selv stål- og aluminiumsprodusenter har advart mot effektene. Cleveland-Cliffs, en av USAs største innen stål, gjorde det klart overfor samme kanal at produksjonen ikke vil bli økt som følge av den økte tollen.

Bransjeorganisasjonen Aluminium Association påpeker at amerikanske bedrifter i stor grad videreforedler råaluminium fra Canada, og at denne videreforedlingen står for langt flere amerikanske arbeidsplasser enn produksjonen av råaluminium.

Videre opplyser representanter for hermetikkindustrien i USA om at 80 prosent av tynt stål til hermetikk blir importert, og at resultatet av den økte tollen derfor må bli dyrere hermetisk mat.

Les også – Ekstremt vanskelig Det kom et tungt sukk fra Donald Trump onsdag morgen. Forhandlingene med Kina går tydeligvis ikke knirkefritt.

– Trump har ingen anelse

Onsdagens utspill fra Ontarios førsteminister Doug Ford føyer seg inn i en rekke av advarsler fra den kanten.

TOLLENTUSIAST: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Da USAs president Donald Trump innførte 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico tidlig i mars, advarte Ford eksempelvis Michigans bilfabrikker om at de ikke ville ha råd til canadiske deler.

– Vi ønsker ikke å gjøre dette. Vi elsker det amerikanske folk. Vi elsker USA. Men når én person angriper vårt land uprovosert, da vil vi svare. Og vi vil svare på en måte USA aldri har sett før, sa han ifølge The Globe and Mail.

– Jeg vil kjempe med nebb og klør. Jeg kommer ikke til å legge meg ned og bli utslettet. Jeg vil kjempe til siste slutt. Ikke at det vil bli noen dødsfall, men, du vet, økonomien... Han har ingen anelse. Han har absolutt ingen anelse, fortsatte Ford – med klar adresse til Trump.