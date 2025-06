Kongressens uavhengige budsjettkontor (CBO) står bak utregningen.

De anslår at skattelettelsene i Trumps «big, beautiful bill» utgjør 3750 milliarder dollar, og at statsgjelden kommer til å øke med rundt 2400 milliarder dollar i løpet av det kommende tiåret.

Det tilsvarer rundt 24.000 milliarder norske kroner, eller rundt ti ganger så mye som et norsk statsbudsjett.

Inntektstapet som skattekuttene fører til, kompenseres delvis ved kutt på 1300 milliarder dollar i andre utgifter fram til 2034, særlig Medicaid og matsubsidier til fattige.

Medicaid er et program som sørger for helseforsikring til store deler av befolkningen i USA. Går kuttene gjennom, vil tallet på amerikanere uten helseforsikring øke med 10,9 millioner.

Enkelte politikere har kritisert budsjettkontoret og hevdet at det er politisk motivert og upålitelig. New York Times skriver derimot at flere uavhengige grupper som har analysert lovforslaget, også konkluderer med at skattepakken kommer til å øke statsgjelden betydelig.