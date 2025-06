Trump legger press på nytt universitet

Universitetet i New York kunngjorde reformer i mars som svar på en frysing av 400 millioner dollar i føderal støtte og krav om endringer i styringsstruktur og disiplinærprosesser for studenter, og har siden varslet ytterligere endringer.

– Vil avvise ethvert krav

Trump-administrasjonen har igangsatt et bredt angrep mot eliteuniversiteter i USA, og etterforsker angivelige unnlatelser i håndteringen av antisemittisme.

Harvard er blant universitetene som har avvist kravene fra Trump, og har saksøkt regjeringen etter å ha fått sin føderale finansiering kuttet og mistet retten til å ta opp internasjonale studenter.

Etter Harvards søksmål lovet Columbias fungerende president Claire Shipman:

– Vi vil avvise ethvert krav som innebærer at vi må gi fra oss vår uavhengighet og autonomi som utdanningsinstitusjon.

For å kunne operere og motta føderale midler må amerikanske universiteter være akkreditert av én av landets sju ideelle akkrediteringsorganer. Ifølge FT har Trump økt presset på disse organene og signerte en presidentordre i april som anklaget dem for å ha sviktet sitt ansvar og truet med å svekke eller frata dem autoritet.

Kostbar kamp

Selv om både Columbia og Harvard kan ha «retten på sin side», vil det fortsatt være svært kostbart for dem å utfordre Trump. For Harvard, som har levert inn to søksmål mot Det hvite hus, vant første runde med en midlertidig rettsordre mot Trumps forbud mot utenlandske studenter. Men eliteuniversitetet forbereder seg likevel på langvarige kutt ettersom regjeringen har mange virkemidler de kan bruke mot universitetene.

Blant annet har fakultetene kuttet i ansatte, doktorgradsopptak og driftskostnader, i tillegg har skolens president Alan Garber varslet at han tar et lønnskutt på 25 prosent.

Kuttene kommer etter at Trump-administrasjonen allerede har varslet at de vil kutte 2,2 milliardene dollar i føderal støtte til universitetet, ii tillegg har både helsedepartementet og åtte føderale byråer varslet at de vil kutte til sammen 510 millioner dollar i støtte.

Eksperter frykter at konflikten kan markere et veiskille i amerikansk høyere utdanning. Den etablerte modellen for føderalt finansiert forskning stammer fra annen verdenskrig, men er nå under angrep fra konservative krefter som mener universitetene er blitt for politiske.