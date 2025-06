Svarer på Musk-kritikk: – Tar helt feil

Tesla-sjefen Elon Musk har rettet mye kritikk mot Donald Trumps store skattelettelse, også omtalt som hans «Big Beautiful Bill». Denne uken har derimot kritikken eskalert.

Nå har lederen for representantenes hus, Mike Johnson, tatt til ordet for å kommentere kritikken, som kom bare 24 timer etter at han og Musk møttes på mandag.

«Elon og jeg skiltes på en god måte. Vi sendte meldinger til hverandre på mandag. Og så, bare 24 timer senere, gjør han helomvending og går imot lovforslaget. Det overrasket meg. Men jeg tar det ikke personlig» sier han til pressen.

«Jeg synes han tar feil. Jeg mener han bommer helt her, og det har jeg sagt til ham – både offentlig og privat. Jeg er veldig tydelig på det» fortsatte han.

Slakter skattelettelsen

På tirsdag var Tesla-sjefen nådeløs mot sine republikanske venner og skrev at kongressen sender USA mot konkurs.

«Jeg beklager, men jeg klarer bare ikke mer. Denne massive, skandaløse, svinekjøttfylte utgiftsforslag fra Kongressen er en motbydelig vederstyggelighet. Skam over dem som stemte for den: dere vet at dere gjorde feil. Dere vet det» skrev Musk på X.

«Den vil øke det allerede gigantiske budsjettunderskuddet til 2,5 billioner dollar og legge en knusende, uholdbar gjeldsbyrde på det amerikanske folk»

Onsdag fortsatte kritikken, da han publiserte et bilde av Quentin Tarantinos kjente 2000-talls hit «Kill Bill» på X, etterfulgt av mer kritikk, og republiseringer av et AI-generert bilde med teksten «The Big Ugly Bill».