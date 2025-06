Tyskland planlegger å styrke forsvaret med opptil 60.000 nye soldater for å møte trusselen fra Russland. Det skjer samtidig som NATO-landene forplikter seg til å øke forsvarsbudsjettene betydelig, melder Bloomberg.

STARTSKUDDET: Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius mener det haster med å styrke forsvaret. Foto: Bloomberg

Ifølge forsvarsminister Boris Pistorius vil Tyskland ta på seg den nest største byrden i alliansen. Han sier landet nå setter i gang en kraftfull opprustning etter å ha opphevet gjeldsbremsen som tidligere begrenset militærinvesteringer. Målet er å etablere nye enheter og sørge for at de er fullt utstyrt.

– Tiden da vi klaget over manglende forsvarsbudsjetter er forbi, sier Pistorius under NATO-møtet i Brussel torsdag.

– I dag er startskuddet. Vi tar igjen det tapte. Vi har startet, vi øker tempoet – og det haster, gitt trusselsituasjonen, legger han til.

Tysk ledelse forsøker nå å gjenvinne landets plass på den globale scenen, og deres ferske kansler Friedrich Merz møter Donald Trump i Washington torsdag.

Les også 8. kutt på ett år: ESB kutter rentene igjen ESB nedjusterer også inflasjonsprognosene og vurderer at økonomien vil kunne stå imot «globale sjokk».

– Hard makt

NATOs forsvarsministre planlegger å vedta en av de mest ambisiøse forpliktelsene til opprustning siden den kalde krigen, og ifølge USAs forsvarsminister Pete Hegseth er landene i alliansen «nesten enige» om det nye målet, som vil bli formalisert på toppmøtet i Haag i slutten av juni.

– Det er hard makt som faktisk virker avskrekkende – og det kan ikke bare være amerikanske kapasiteter, sier Hegseth.

Opprustningen inkluderer en femdobling av bakkebasert luftvern og fyller et kritisk hull i alliansens forsvar, etter at USA lenge har krevd at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet, skriver Bloomberg.

NATOs nye mål består av 3,5 prosent til kjerneforsvar og 1,5 prosent til forsvarsrelaterte tiltak som logistikk og cybersikkerhet. Målet er å nå dette innen 2032 – men flere medlemsland, særlig i Baltikum, presser på for 2030.

– 5 prosent i fredstid er langt mindre enn de 35 prosent Ukraina bruker under krig, sa Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur.