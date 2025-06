Statsminister Jonas Gahr Støre er folkets favoritt statsministerkandidat, viser Nettavisens ferske junimåling fra InFact. Hele 35,7 prosent av de spurte vil ha ham som statsminister, en økning på 1,3 prosent fra mai.

– Det er motiverende med målinger som går frem. Jeg tar det som et uttrykk for at flere mener Arbeiderpartiet styrer trygt i en urolig tid, sier Støre til Nettavisen.

Erna Solberg faller til 22,1 prosent, etter å ha vært på topp med 27 prosent i november. Likevel peker borgerlig flertall i samme måling mot et mulig regjeringsskifte.

– Støre får et styringstillegg i urolige tider, slik jeg fikk da jeg var statsminister sist. Men det varte jo ikke helt inn, sier Solberg.

Støre er også en soleklar vinner blant kvinner med støtte fra 40,4 prosent, samt en favoritt blant velgere over 65 år.

Faller tilbake

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 26,7 prosent i junimålingen som InFact utførte for Nettavisen. Det er en tilbakegang på 2,3 prosentpoeng fra forrige måling, noe som gjør at de rødgrønne partiene mister flertallet på Stortinget.

Aps tidligere regjeringspartner Sp går tilbake med 0,3 prosentpoeng til 5,5 prosent, mens FrP klokker inn på 21 prosents oppslutning, tilbake 0,2 prosentpoeng. Høyre er landets tredje største parti med rekordlave 17 prosents oppslutning, tilbake 1,6 prosentpoeng.

Både Venstre og KrF var under sperregrensen i mai, men får i juni henholdsvis 4,6 og 4,0 prosent.