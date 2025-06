Merz ble tatt imot med militær æresvakt da han ankom Det hvite hus. De to lederne håndhilste og poserte for fotografene da Trump tok imot Merz ved inngangen. Da journalistene ba om et budskap til det tyske folk, svarte Trump:

– Vi elsker Tysklands folk.

De to skal ha bilaterale samtaler i Det ovale kontor, etterfulgt av en arbeidslunsj.

Det er ventet at forsøkene på å få til en våpenhvile i Ukraina blir hovedsaken under møtet. Men også Natos evne til å håndtere ytre trusler og handelskrigen mellom USA og EU blir tunge temaer.

Under tidligere toppmøter i det ovale kontor har gjester som president Volodymyr Zelenskyj fra Ukraina og Cyril Ramaphosa fra Sør-Afrika opplevd å bli sterkt kritisert og irettesatt av verten.

Mange observatører tror at møtet mellom Trump og Merz vil sette tonen for samarbeidet mellom USA og Tyskland i tiden fremover.