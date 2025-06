Trump mener kritikken skyldes at pakken inneholder et forslag om å fjerne momsfradraget for elbiler. Musks kritikk ses i sammenheng med at han er eier av elbilgiganten Tesla.

– Jeg er svært skuffet over Elon. Jeg har hjulpet Elon masse, sa Trump og la til at Musk trolig savner stillingen i administrasjonen som han nylig forlot.

Musk på sin side fortsetter å kritisere skattelettelsene som Trump omtaler som «et stort, vakkert lovforslag». En fjerning av fordelene ved å kjøpe elbiler er for tiden til behandling hos republikanerne i Kongressen.

Trump sier videre at han er usikker på om han vil fortsette å ha et godt forhold til Musk i fremtiden. Uttalelsene kom i forbindelse med et møte med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz torsdag.

En annet stridspunkt mellom de to tidligere partnere er at Musk ønsket Jared Isaacman som ny sjef for romfartsorganisasjonen Nasa.

– Jeg synes ikke det var en riktig utnevnelse. Isaacman er en ihuga demokrat, sa presidenten.

Teknologimilliardæren Elon Musk langet nylig ut mot president Donald Trumps budsjettplan. Han omtalte den som en «motbydelig vederstyggelighet», bare dager etter at han avsluttet sin periode som en av Trumps nærmeste rådgivere.