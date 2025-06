–⁠ Vi ser jo norgespris som et slags Norgesplaster på et annet type sår. Nemlig en uvilje til å ta tak i systemendringer i energipolitikken. Vi mener at det er der problemet ligger, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, til VG.

Regjeringen vil innføre en fastpris på strøm på 40 øre pluss moms for hus og hytter fra 1. oktober. Kostnaden anslås til 1,2 milliarder kroner i år og opp mot 7 milliarder neste år.

–⁠ Det er ikke gitt at vi kommer til å gå inn for regjeringens lovproposisjon om norgespris slik det ligger nå, sier Arnstad.

Sp sier at de ikke kan stemme for forslaget før de har landet en avtale om revidert nasjonalbudsjett med regjeringen.

–⁠ Vi kommer ikke til å stemme for norgespris-loven uten at vi kan se alle de økonomiske konsekvensene i sammenheng, sier hun.

Hun er klar på hva som vil skje om regjeringen insisterer på at Stortinget skal stemme over norgespris før budsjettforhandlingene er landet?

–⁠ Da blir den ikke vedtatt. Men det er regjeringens eget valg, og de har en mulighet til å unngå det, sier Arnstad.