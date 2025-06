Trump-grep vekker VM-uro

Onsdag skrev president Donald Trump under en ordre som innfører innreiseforbud for statsborgere fra tolv land. Grepet kan være dårlig nytt for Irans deltakelse i 2026-VM i fotball.

«Rett og slett galskap», skriver Shia-News. Den iranske nyhetsportalen oppfordrer Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om å gripe inn så raskt som mulig for å forhindre en sportslig fiasko.

Iran er allerede klar for VM. Landets fotballforbund ønsker ikke å kommentere Trumps innreiseforbud før trekningen av gruppene i trekningen, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA. Årsaken er at Irans kamper kan komme til å bli lagt til Canada eller Mexico.

De to landene arrangerer VM sammen med USA. Selv om forbudet ikke nødvendigvis rammer Irans landslag direkte, er det usikkert om iranske forbundsansatte, sportsjournalister og supportere slippes gjennom den amerikanske grensekontrollen.

Iran og USA har ikke hatt diplomatiske forbindelser på over 45 år. De regner som politiske erkefiender.

Trump begrunnet innreiseforbudet med at han «må handle for å beskytte USAs nasjonale sikkerhet og interesser». I tillegg til Iran rammer det også Afghanistan, Myanmar, Tsjad, Kongo, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Haiti, Libya, Somalia, Sudan og Jemen.