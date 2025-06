Ellers falt eksempelvis eksporten av forbruksvarer 15,4 prosent, hovedsakelig grunnet USA.

Øker innenrikshandelen

USAs og president Donald Trumps aggressive tollregime har tvunget canadierne til å tenke nytt, og forrige helg ble det kjent at Ontario har inngått intensjonsavtaler med Saskatchewan, Alberta og Prince Edward Island om å kutte antallet handelsbarrierer mellom provinsene.

SIGNERER AVTALER: Ontarios førsteminister Doug Ford. Foto: Bloomberg

Ontario signerte tilsvarende avtaler med Manitoba i mai, og med Nova Scotia og New Brunswick i april.

– På et tidspunkt der president Trump retter direkte angrep mot økonomien vår, vil vi kjempe som aldri før. Ikke bare for å beskytte Ontario, men resten av landet. La det ikke være noen tvil: han ønsker å utslette økonomien vår, enten det gjelder industrien i Ontario eller enhver annen region, uttalte Ontarios førsteminister Doug Ford ifølge CBC News da helgens avtaler ble presentert.

– Vi gjør dette ved å redusere hindringer for innenrikshandel. Vi må bygge en mer konkurransedyktig, robust og selvstendig canadisk økonomi, fortsatte han.

Styrker frihandelsavtale

Inngåelsen av handelsavtaler mellom provinsene kommer etter at Canadas transport- og handelsminister Anita Anand i februar fjernet 20 av de gjenstående 39 føderale unntakene fra den canadiske frihandelsavtalen (CFTA).

SPÅR RENTEKUTT: CIBC Capital Markets-økonom Katherine Judge. Foto: LinkedIn

«De fleste unntakene som fjernes gjelder offentlige anskaffelser, noe som gir canadiske bedrifter større mulighet til å konkurrere på tvers av landet», het det i en pressemelding den gangen.

Canadas regjering gjorde en lignende øvelse i juli i fjor, da 17 CFTA-unntak enten ble fjernet eller innsnevret. Samlet sett er dermed nesten to tredjedeler av føderale unntak fjernet siden frihandelsavtalen ble lansert i 2017.

Men: på vei mot resesjon

På kort sikt kan likevel canadisk økonomi være på vei mot en resesjon.

«Andre kvartal vil trolig ikke vise noe BNP-vekst. Fallet i handel og et tregere arbeidsmarked vil etter vårt syn være nok til at Bank of Canada kutter renten med 25 basispunkter i både juli og september», skrev CIBC Capital Markets-økonom Katherine Judge ifølge Financial Post i et notat etter torsdagens handelstall.

Sentralbanken holdt onsdag styringsrenten uendret på 2,75 prosent, og understreket da et behov for å overvåke effekten av USAs handelspolitikk. Samtidig åpner den for nye rentekutt om amerikansk toll svekker økonomien.

Etter en aggressiv syklus der renten ble kuttet 225 basispunkter over ni måneder, har Bank of Canada nå sittet i ro i to møter på rad.

Og allerede før de siste handelstallene pekte prognoser fra både TD Bank, BMO, National Bank og Deloitte ifølge CTV News mot en resesjon i Canada i år. Førstnevnte spår én prosent BNP-fall i andre kvartal og 0,2 prosent fall i tredje kvartal, og anslår antall tapte jobber til 100.000.