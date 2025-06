Få dager etter at president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina, frøs de allierte Russlands utenlandske eiendeler.

Totalt skal rundt 300 milliarder dollar være frosset, hvorav rundt 190 milliarder euro (217 milliarder dollar) er plassert hos belgiske Euroclear. I mai overførte Euroclear 3 milliarder euro av russiske midler for å kompensere vestlige investorer som tapte penger da Moskva beslagla deres aktiva i Russland.

– Dette er ikke rettferdighet

Overføringen som ble muliggjort etter at EU endret sitt sanksjonsregelverk i fjor høster nå kritikk fra ukrainske myndigheter, melder Reuters.

– Dersom private investorer kompenseres før krigens ofre, er det ikke rettferdighet. Dette skaper et inntrykk av inkonsekvens, at Europa vakler i sin besluttsomhet. Internasjonal rett krever at angriper yter full kompensasjon til offeret, ikke til investorer som opererte i en høyrisikosone, sa Iryna Mudra, nestleder for president Volodymyr Zelenskyjs administrasjon, til nyhetsbyrået torsdag.

Hun hevder dette sender et galt signal, og truer med å svekke Europas forhandlingsposisjon overfor Russland.

– Én av Putins betingelser

Tre russiske kilder påpekte nylig overfor Reuters at Putins betingelser for å avslutte krigen omfatter en løsning på spørsmålet om frossede eiendeler, men Ukraina kjemper hardt mot enhver tilbakeføring til Moskva.

Midlene i Euroclear, oppgjørsinstitusjonen med Belgia som sin juridiske tilsynsmyndighet, stammer i hovedsak fra Russlands sentralbank, men noe er også fra private, russiske investorer.

– Tilbakeføres dette til Russland, vil det bli omgjort til stridsvogner, missiler, droner og trening av nye tropper. Verden må vise at ulovlig krig får irreversible økonomiske konsekvenser, fortsatte Mudra.

– Opererte på egen risiko

Offisielle ukrainske tjenestepersoner frykter ifølge nyhetsbyrået også at Euroclears utbetaling – selv om den ikke påvirker russiske sentralbankreserver – kan undergrave innsatsen for å få enighet om å bruke hele potten på 300 milliarder dollar til å støtte Ukraina.

– Utbetalingen setter en farlig presedens, uttaler Mykola Yurlov i det ukrainske utenriksdepartementet, og får følge av parlamentsmedlem Kira Rudik.

– Vestlige selskaper opererte i Russland på egen risiko. Hvorfor ber de nå samfunnet om å dekke den risikoen? Vi trenger disse pengene til å gjenoppbygge og forsvare Ukraina, sier hun til Reuters.

Internasjonalt reagerte sanksjonsekspert Jacob Kirkegaard hos den Washington-baserte tankesmien Peterson Institute for International Economics ifølge nyhetsbyrået på Euroclear-utbetalingen allerede i mai.

– Det er helt ubegripelig at en prioriterer å kompensere selskapsinteresser fremfor å bruke pengene til forsvar av Ukraina, sa han.