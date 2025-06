Finansminister Jens Stoltenbergs ferske forslag om å trekke ut 100.000 unge til skattelette møter kraftig motbør i en ny måling. Hele 57,4 prosent av befolkningen mener at ordningen er urettferdig, ifølge en undersøkelse fra InFact, på vegne av Nettavisen.

– En knusende dom over Støre-regjeringens forsøk på skattelotteri, freser FrP-leder Sylvi Listhaug til Nettavisen.

Det såkalte «skattelotteriet» gir tilfeldig utvalgte i alderen 20–35 år mulighet til skattefradrag på opptil 125.000 kroner, noe som kan gi 27.500 kroner mindre i skatt.

Blant Ap-velgere er entusiasmen laber. Kun 32 prosent støtter forslaget, mens 41 prosent vender tommelen ned.

– Når et klart flertall i befolkningen og over 4 av 10 Ap-velgere i likhet med FrP mener at det er urettferdig med Arbeiderpartiets skattelotteri, bør regjeringen lytte, sier Listhaug.

Statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet forsvarer initiativet:

– Vi må snu alle steiner for å få flere unge inn i arbeidslivet. Dette er et forsøk, ikke en permanent ordning, understreker hun.

Målet er å motvirke det økende antallet unge på trygd. Forslaget er nå sendt ut på høring.