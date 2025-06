Stanser knallhardt press mot Putin

Et forslag i det amerikanske Senatet om knusende sanksjoner mot Russland er satt på vent etter at president Donald Trump antydet at han ikke ønsker å tvinge frem en våpenhvile i Ukraina akkurat nå, skriver Bloomberg.

Sanksjonspakken har bred politisk støtte, men fremdriften stoppet etter at Trump torsdag uttalte at han ikke har sett på lovforslaget og vil gjøre det han mener er riktig «til rett tid».

«Jeg har koordinert tett med Det hvite hus om dette arbeidet fra dag én», skrev Lindsey Graham på X etter at Trump uttalte seg, ifølge nyhetsbyrået.

Les også WSJ: – På tide med et opprør Donald Trumps naivitet bidrar til at Russlands Vladimir Putin kan fortsette drapene i Ukraina, skriver The Wall Street Journal.

Financial Times: – Putin holder Trump for narr Donald Trump gir Putin mot til å fortsette kampen, skriver Financial Times.

Imponert over Ukraina: – Badass President Trump kaller Ukrainas droneangrep mot Russland «sterkt» og «badass», men uttrykker bekymring for fredssamtalene.

Økende frustrasjon

Trumps interesse for å støtte forslaget er lav. Han vurderer å holde tilbake presset i påvente av en mulig avtale med Putin, etter økende frustrasjon over at den raske fredsløsningen han lovet i valgkampen ikke har kommet.

– Vi jobber fortsatt med endringer som gjør det lettere å få med Det hvite hus, sier Richard Blumenthal, Grahams demokratiske medforfatter.

MANER TIL PRESS: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz (t.v) ønsker at Trump skal være litt røffere mot Putin. Foto: Reuters / NTB

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz prøvde å få Trump til å legge mer press på Putin under et møte i Det ovale kontor, men det har ikke gitt ønskede resultater.

– Jeg var litt mer optimistisk for et par uker siden, sa Merz.

Trump har bedt Putin om ikke å gjengjelde etter ukrainske droneangrep dypt inne i Russland, men Moskva svarte med dødelige angrep.

– De venter på at jeg skal bestemme meg for hva de skal gjøre, og det kan skje veldig snart, sa Trump.