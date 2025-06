Trump vs. Musk: Allierte ber om forsoning

Allierte av Donald Trump og Elon Musk forsøker å megle etter det dramatiske bruddet mellom dem, skriver Financial Times.

Konflikten, som skal ha oppstått rundt Trumps skatteforslag, truer samarbeidet mellom Silicon Valley og Trump-administrasjonen.

– Det er uheldig. Jeg håper de finner tilbake til hverandre, sier senator Ted Cruz.

Ingen kontakt

Musk svarte positivt på et forslag fra investor Bill Ackman om å «skape fred for landets skyld», men Trump avviste ideen og sa at han ikke hadde planer om å ta kontakt. Han advarte også mot «alvorlige konsekvenser» dersom Musk støtter kandidater mot republikanerne.

Teknologiledere har forsøkt å roe gemyttene, men uten hell. En investor i Silicon Valley sier at Musk nekter å ta telefonen – selv fra personer med milliarder investert i selskapene hans. Ifølge FT ble situasjonen forverret da det ble kjent at Trump planla å kvitte seg med Teslaen han kjøpte for å støtte Musk.

Tim Draper, investor i både Tesla og SpaceX, oppfordrer de to til å redde samarbeidet om «Department of Government Efficiency», et initiativ med bred støtte i teknologibransjen.

– Mitt råd: Ikke kast ut barnet med badevannet, sier Draper.

Kryptogründer og Trump-tilhenger Ryan Selkis sier han forventer at Musk vil komme tilbake i løpet av kort tid.

– Elon vil være tilbake i varmen om noen uker, men det vil være en mer ydmyk Elon.

Tydelige splittelser

Splittelser mellom partene hadde vært synlige i ukene før bruddet, spesielt rundt Trumps skattepolitikk og kutt i velferdsprogrammer, skriver FT.

Budsjetthauker har reagert sterkt på at lovforslaget vil øke USAs gjeld med billioner, mens andre teknologiledere har vært kritiske til foreslåtte kutt i velferdsprogrammer som Medicaid.

Personer nær Musk frykter nå en utrensking av teknologiledere i administrasjonen. Blant annet ble nominasjonen av Jared Isaacman som NASA-sjef trukket, og flere andre skal være i faresonen.