President Donald Trump uttalte lørdag at hans forhold til Elon Musk er over, samtidig som han advarte sin tidligere bidragsyter om at det vil få alvorlige konsekvenser om Musk gir pengestøtte til demokrater som stemmer i mot Trumps store skattepakke, ifølge Reuters.

I et intervju med NBC News nekter imidlertid Trump å utdype hva disse konsekvensene innebærer.

På spørsmål om Trumps forhold til Elon Musk er over svarte presidenten «jeg antar det, ja».

Trump svarte også nei på om han har noe ønske om å reparere forholdet til Musk.

KRITISK: Elon Musk er kritisk til Donald Trumps skattepakke. Foto: Bloomberg

«Jeg har ingen intensjoner om å snakke med han», sier Trump.

Likevel hadde han ikke tenkt videre på å kutte det offentliges kontrakter med Musks selskaper SpaceX og Tesla, som han truet med tidligere.

Trump og Musk har den siste uken kranglet offentlig i sosiale medier, der Musk har kritisert Trumps lovforslag med skattelettelser. Det er anslått at skattelettelsene vil øke den amerikanske statsgjelden med 2.400 milliarder dollar over 10 år.

Reuters skriver at lovforslaget nå skal igjennom senatet, der flere republikanere vurderer å gjøre endringer i forslaget.

Trump uttalte lørdag at han er trygg på at forslaget vil bli vedtatt innen 4. juli.