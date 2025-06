Minst seks drept i kraftige russiske angrep mot Ukraina lørdag

Ordfører Ihor Terekhov beskrev angrepet i Kharkiv som det kraftigste siden krigens start.

– Hittil har minst 40 eksplosjoner blitt hørt i byen på halvannen time, skrev Terekhov på meldingstjenesten Telegram like etter klokken 4.40 natt til lørdag.

Russland angrep flere bydeler med droner, raketter og glidebomber – og flere boligblokker sto i brann i morgentimene. Terekhov opplyser at 18 boligblokker og 13 boliger er skadet. Han hevder videre at Russland brukte 48 iranske Shahed-droner, to missiler og fire glidebomber i angrepet.

De første eksplosjonene ble hørt ved 2-tiden, og ved 4-tiden var det fortsatt russiske angrepsdroner i luftrommet over Kharkiv, som er Ukrainas nest største by.

Nye angrep lørdag ettermiddag

En ny runde med angrep kom lørdag ettermiddag, også da mot Kharkiv.

En kvinne i 30-årene ble drept og flere enn 40 skal ha blitt såret, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Russland slapp fire glidebomber mot bysentrum, som traff to bygninger i nærheten av et populært familieområde med jernbane og tog for barn.

– Dette gir ingen militær mening. Det er ren terrorisme, skrev Zelenskyj etter angrepet.

To drept i Kherson

Russland angrep natt til lørdag også flere andre steder i Ukraina. I havnebyen Kherson, som ligger sør i Ukraina, er minst to personer drept, ifølge guvernør Oleksandr Produkin. To boligblokker fikk også omfattende skader.