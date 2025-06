Elektronikkfabrikk i Russland truffet av droner

Produksjonen ved fabrikken VNIIR er midlertidig suspendert som følge av hendelsen, fremgår det av en uttalelse fra regionens leder Oleg Nikolajev.

– Det er ingen fare for publikum, legger han til.

Meldingen kom tidlig mandag morgen.

Russisk luftvern skjøt ned 49 ukrainske droner, blant annet over denne regionen, i løpet av natten, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Luftangrep mot Ukraina

Luftvernsirener ble utløst over hele Ukraina gjenom natten på grunn av et russisk rakett- og droneangrep mot landet.

Meldingen om at russiske styrker hadde satt i gang angrep kom tidlig natt til mandag. I Kyiv opplyste militæradministrasjon at ukrainsk luftvern ble aktivert for å forsøke å avverge angrep mot hovedstaden.

Ved 4-tiden natt til mandag var luftvernsirener utløst over hele landet. Det skjedde etter at luftforsvaret hadde advart om russiske rakett- og droneangrep.

Russiske luftangrep mot mål vest i Ukraina førte til at Polen sendte jagerfly på vingene for å ivareta sikkerheten i Polens luftrom.