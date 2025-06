Putin investerer tungt: – Russland gjenreises

Russlands president Vladimir Putin har godkjent en ny marinestrategi som skal sikre at landet igjen blir en ledende global sjømilitær makt, ifølge Reuters.

– Russlands posisjon som en av verdens største sjømakter er i ferd med å gjenreises, sier Kreml-rådgiver Patrusjev.

Les også – Dette setter en farlig presedens 3 milliarder euro i frossede russiske midler ble i mai utbetalt til vestlige investorer. Ukraina mener utbetalingen truer med å svekke Europas forhandlingsposisjon overfor Russland.

Ikke sett siden den kalde krigen

Strategien har fått navnet «Utviklingen av den russiske marinen frem til 2050» og ble godkjent av Putin i slutten av mai. Det legges vekt på av Kreml at langsiktig planlegging er nødvendig for å møte fremtidige trusler og utfordringer til havs.

– Det er umulig å utføre slikt arbeid uten et langsiktig syn på utviklingen i verdenshavene. Det er derfor nødvendig å fastsette mål og oppgaver for den russiske marinen, sa Patrusjev.

Russland har det siste året kraftig økt forsvarsbudsjettene til nivåer man ikke har sett siden den kalde krigen.

Les også Stanser knallhardt press mot Putin Senatet står klare til å presse Putin og Russland ytterligere, men Donald Trump ønsker å vente «til rett tid».

Rustes opp

Ifølge Reuters har Russland i dag 79 ubåter, hvorav 14 er atomdrevne med ballistiske missiler og har totalt 222 krigsskip. Den største flåten er Nordflåten med base i Severomorsk ved Barentshavet.

På tross av dette rangeres Russland bak både Kina og USA i militær sjømakt. En rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet fra 2021 anslo at Kina vil ha 460 marinefartøy innen 2030.

Forsvar har fått et mye større fokus globalt etter at Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det rustes opp i mange land, inkludert Europa. På Nato-toppmøtet senere i juni er det ventet å vedtas at alle land vil ha som mål å bruke 5 prosent av BNP på forsvar.