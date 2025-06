Over helgen har hundrevis av demonstranter samlet seg i Los Angeles for å protestere mot innvandringspolitiets aksjoner mot migranter i delstaten.

Nå har Donald Trump beordret utplassering av Nasjonalgarden i Los Angeles for å slå ned protester, uten at delstatens myndigheter har bedt om dette. Det er første gang siden 1965 at en president har brukt dette virkemiddelet mot innbyggerne uten ønske fra delstaten selv.

