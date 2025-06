Utfordrer Støre: – Redd for å miste velgere

Venstre-leder Guri Melby vil ha ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap og mener Arbeiderpartiet må slutte å stikke hodet i sanden, melder DN.

– Ap er så utrolig passive i EU-saken, istedenfor å vise lederskap. Vestre, Brenna og Støre har sagt sin mening. Nå er det vanlige folks tur, sier Melby til DN.



En ny måling fra Infact viser at 50 prosent av befolkningen ønsker en ny EU-avstemning, mens 33 prosent sier nei. Melby oppfordrer statsminister Jonas Gahr Støre og Ap-ledelsen til å lytte til folket.

– Kanskje folk er litt mer åpne

Selv om Ap-nestleder Jan Christian Vestre nå er ja-mann, og bare Tonje Brenna er mot EU-medlemskap i partiledelsen, ønsker ingen av dem en ny folkeavstemning. Støre slår fast at det «ikke er tiden for å sette i gang en medlemskapsprosess nå».

– Man er redd for at det er en negativ sak, man er redd for at den er splittende, man er redd for å miste velgere og redd for at det er vanskelig å bygge flertall, sier Melby.

– Kanskje folk faktisk er litt mer åpne enn det regjeringen selv er, legger hun til.

Faller på målingene

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 26,7 prosent i junimålingen som InFact utførte for Nettavisen. Det er en tilbakegang på 2,3 prosentpoeng fra forrige måling, noe som gjør at de rødgrønne partiene mister flertallet på Stortinget.

Aps tidligere regjeringspartner Sp går tilbake med 0,3 prosentpoeng til 5,5 prosent, mens FrP klokker inn på 21 prosents oppslutning, tilbake 0,2 prosentpoeng. Høyre er landets tredje største parti med rekordlave 17 prosents oppslutning, tilbake 1,6 prosentpoeng.

Både Venstre og KrF var under sperregrensen i mai, men får i juni henholdsvis 4,6 og 4,0 prosent.