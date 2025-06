Tilleggselementet som gjør regjeringskvartal-prosjektet interessant, er selvsagt at det innebærer et solid element av “bukken og havresekken”-problematikk. I likhet med for eksempel den famøse stortingsgarasjen – en av tidenes budsjettsprekker i Norge – er det også her politikere som bevilger penger til fasiliteter de selv skal benytte seg av.