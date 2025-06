Felles IKT er for øvrig ikke det eneste forsøket på å samkjøre tekniske løsninger som har blitt betydelig dyrere enn man så for seg. I utgangspunktet skulle den såkalte Helseplattformen koste drøyt fire milliarder kroner, mens det så langt har gått med minst 6,7 milliarder. Det er ventet at den årlige kostnaden for å drifte plattformen blir 800 millioner. I en rapport fra i fjor høst slaktet Riksrevisjonen innføringen av plattformen, som de mente var “sterkt kritikkverdig”. Fra den digitale verdenen kan det ellers nevnes et prosjekt for “modernisering av kryptoløsninger”, som først ble vedtatt av Stortinget med en kostnadsramme på 660 millioner i 2019. Denne er siden økt med over 1,7 milliarder til ca. 2,4 milliarder i 2024.