Et vesentlig poeng er at målet for en god del statlige investeringer er “bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål” – ikke avkastning i seg selv. Hos FrP mener man at de statlige investeringene må kunne dokumentere suksesshistoriene, og at man må se på andre måter å utløse privat kapital.