Noen ganger går ikke ting som planlagt

Et annet eksempel fra barnehagens verden finner man i NRK, som i fjor kunne melde at det på Ulven og Løren er bygget tre barnehager til 300 millioner kroner som Oslo kommune nekter å ta i bruk. Årsaken skal være at kommunen, etter et politisk skifte i byrådet, ønsker at private aktører skal stå for etableringen av nye barnehager i stedet for å eie dem selv.