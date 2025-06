– Amerikanske tjenestepersoner forteller meg at den sjette runden med atomsamtaler mellom USA og Iran enten vil finne sted i Oslo fredag eller Muskat søndag, skriver Axios-journalisten Barak Ravid på X.

En talsmann for Irans utenriksdepartement sier ifølge Reuters at samtalene skal holdes i Muskat søndag.

Omans hovedstad Muskat har også tidligere vært vertskap for atomsamtaler mellom USA og Iran.

Donald Trump bekrefter

President Donald Trump bekreftet mandag at det er klart for en ny runde med atomsamtaler.

– Vi jobber mye med Iran akkurat nå. Det er vanskelig, de er dyktige forhandlere, sa han til journalister.

– De ber om ting som ikke lar seg gjøre. De vil ikke gi opp det de må gi opp, fortsatte han.

– De ønsker anriking, men vi kan ikke tillate anriking, sa Trump, med henvisning til Irans anrikning av uran.

– De har gitt oss sine tanker om avtalen. Og jeg sa at det rett og slett ikke er akseptabelt.

Trump diskuterte mandag også Iran med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som er motstander av en ny atomavtale med Iran.

Netanyahus kontor sendte sent mandag kveld ut en uttalelse der han gjenfortalte deler av innholdet i samtalen med Trump.

– Statsministeren snakket i kveld med Trump. Presidenten fortalte ham at USA har formidlet et rimelig tilbud til Iran, og at det ventes et svar i løpet av de neste dagene, står det i uttalelsen.

Iran i Gaza-forhandlinger

Samtidig opplyser Trump om at Iran deltar i Gaza-forhandlinger om løslatelse av gisler og våpenhvile mellom Israel og Hamas.

– Akkurat nå er Gaza midtpunkt i en massiv forhandling mellom sos og Hamas og Israel, og Iran er faktisk involvert. Så får vi se hva som komme til å skje med Gaza. Vi ønsker å få tilbake gislene, sa Trump til journalister i anledning et arrangement i Det hvite hus mandag.

Han gikk ikke i detalj. Det hvite hus hadde natt til tirsdag norsk tid ikke svart på henvendelser fra Reuters om detaljer rundt Irans rolle i forhandlingene. Irans FN-delegasjon i New York har heller ikke svart.

USA har foreslått en 60 dagers våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har sagt at landet vil overholde betingelsene i det amerikanske forslaget, men Hamas har så langt avvist planen.

Ifølge denne skissen skal 28 israelske gisler, både levende og døde, overleveres den første uken, i bytte mot løslatelse av 1.236 palestinere som sitter i israelske fengsler, samt levninger av 180 døde palestinere.

(©NTB)