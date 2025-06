Dermed er vi godt kjent med at sløseridebatten er vanskelig. Alt som ser ut som sløsing, er jo ikke det. I mange tilfeller er sløseribegrepet subjektivt – for noen er det bortkastet at fellesskapet skal bruke penger på for eksempel kunst og kultur, for andre er det selve kjennetegnet på et sivilisert samfunn. Noen viser til at nødhjelp er ineffektivt og korrupsjonsutsatt, for andre er det først og fremst et spørsmål om liv og død.