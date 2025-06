I fjor ble det for eksempel kjent at statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, hadde hatt et forhold til en yngre ansatt, noe KPMG ble hyret inn for å vurdere. Ifølge NRK var det ventet at arbeidet ville koste mellom 100.000 og 300.000 kroner, men da statskanalen omtalte saken i februar, var rammen økt til over én million kroner. Det hele endte med at Storberget mottok en skriftlig advarsel.