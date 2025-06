En føderal ankedomstol lar Donald Trumps mest omfattende tolltiltak forbli lovlig enn så lenge, skriver CNBC.

USAs ankedomstol åpnet tirsdag for at president Donald Trump inntil videre kan opprettholde sine «Liberation Day»-toller, mens saken behandles. Tollene rammer import fra store deler av verdenshandelen.

«Sakens betydning er så eksepsjonell at den rettferdiggjør behandling av hele domstolen», heter det i kjennelsen fra Federal Circuit.

Retten satte en lavere rettsavgjørelse på pause, etter at handelsdomstolen 28. mai konkluderte med at Trump hadde gått for langt i å ilegge tollene med henvisning til «International Emergency Economic Powers Act» (IEEPA), en lov som skal kun brukes ved ekstraordinære nasjonale kriser. Kjennelsen understreket at kun Kongressen har rett til å innføre skatter og toller.

Rammer allierte

– Presidenten har brukt en lov ment for å fryse fienders eiendeler under kriser til å innføre toller mot allierte og naboer, ifølge saksøkerne.

Sakene er reist av Liberty Justice Center på vegne av fem små amerikanske selskaper, samt av 12 amerikanske delstater. Trump hevder tollene skal bekjempe fentanylimport og redusere handelsunderskudd, noe motpartene mener ikke kan defineres som en nødssituasjon.

– At USA i flere tiår har importert mer enn det eksporterer utgjør ingen nasjonal nød, hevder de.

Dette er første gang IEEPA benyttes for å ilegge tollsatser, og ingen domstol har hittil godkjent presidentens vide tolkning av loven.

Neste rettsmøte er satt til 31. juli.