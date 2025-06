Rundt 270 av de manglende millionene er Oslos problem, melder NRK. Samferdselsbyråd Marit Vea (V) sier det er fem måter å dekke inn det manglende beløpet på: mer penger fra staten, mer fra kommunen, kutt i tilbudet, økte billettpriser – eller en kombinasjon av disse.

MDGs gruppeleder i Oslo bystyre, Sirin Stav, trekker fram en annen mulighet, nemlig å øke bompengene.

– Vi håper selvfølgelig at staten og regjeringen stiller opp med penger. Men dersom ikke det skjer, må vi se på muligheten for å justere bompengene for å unngå kutt, sier hun.

Stav, som leder samferdselskomiteen i hovedstaden, sier et dyrere og dårligere kollektivtilbud vil føre til en negativ spiral med mer biltrafikk og mer kø.

Vea tror også det er nødvendig å se på bompengene på sikt, men påpeker at da må det forhandles på nytt om bompengepakken Oslopakke 3. Den ble reforhandlet i fjor og skal normalt forhandles på nytt hvert fjerde år.