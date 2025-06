Europa-kommisjonen orienterte denne uken EUs medlemsland om status i handelsforhandlingene med USA, og oppfatningen er at disse vil pågå til over 9. juli-fristen satt av president Donald Trump , melder Bloomberg – som viser til kilder med kjennskap til saken.

EU anser det ifølge kildene som et best tenkelig utfall at partene blir enige om prinsippene for en avtale innen 9. juli, noe som i så fall vil åpne for videre forhandlinger om detaljene i avtalen.

USA forventes å komme med sin oppfatning av forhandlingene i løpet av de nærmeste dagene og klargjøre veien videre.

Brygger på mottiltak

Kommer ikke partene til enighet før 9. juli, vil USA innføre 50 prosent toll på nesten all import fra EU – noe som trolig vil utløse mottiltak fra EUs side.

FORHANDLER MED EU: USAs handelsminister Howard Lutnick. Foto: Bloomberg

Unionen har eksempelvis – som et svar på USAs stål- og aluminiumstoll – godkjent toll som omfatter import av amerikanske varer for 21 milliarder dollar. Tollen kan innføres raskt, og inkluderer soyabønner, landbruksvarer, fjærfe og motorsykler.

EU planlegger også toll på industrivarer som Boeing-fly, biler og whisky – som svar på Trumps biltoll.

Videre kan potensielle mottiltak ifølge Bloomberg-kildene omfatte mer enn tollsatser, og Europa-kommisjonen vil rådføre seg med medlemsland for å identifisere strategiske områder der USA er avhengig av EU.

– Visse fremskritt

Kildene hevder likevel at tempoet i handelsforhandlingene har tatt seg opp de siste dagene. Klimaet beskrives som positivt, men krevende. EU mener USA søker ensidige innrømmelser, sånn at enhver avtale trolig vil være tiltet til fordel for Washington.

Som en del av forslagene som ble delt med USA i slutten av forrige måned, har EU ifølge nyhetsbyrået tilbudt å jobbe gradvis mot å nulle tollen på biler, industrivarer og ikke-sensitive landbruksprodukter – med kvoter som eventuelle midlertidige tiltak. Det er på dette området at forhandlingene nå skal ha skutt fart.