Saken havner trolig øverst på agendaen når EUs utenriksministre kommer sammen 23. juni.

EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EU-kommisjonen vurderer nemlig nå om Israels krigføring på Gazastripen er et brudd på handelsavtalen landet har inngått med EU, skriver EU Observer.

Der slås det fast at avtalen bygger på respekt for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

Etter planen skal vurderingen legges fram på utenriksministermøtet.

EU-president Antonio Costa sa tidligere denne måneden at han forventer at konklusjonen blir at Israel ikke oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser i Gaza, ifølge Politico.

– Situasjonen i Gaza er helt uakseptabel, sa Costa.

Har visst lenge

Handelsavtalen åpner for at Israel får selge varer som våpen, vin og kosmetikk til EU til en verdi av rundt 15 milliarder euro i året på fordelaktige vilkår.

Nå viser en lekket rapport fra 2024, som EU Observer har publisert, at EU lenge har vært smertelig klar over at Israels handlinger i Gaza bryter med forutsetningene i handelsavtalen.

Men så langt har ingenting blitt gjort.