Trump, som snakket med journalister før han skulle sitte i salen under en fremføring av «Les Misérables» i kulturhuset Kennedy Center i Washington, sa at handelsforhandlinger fortsetter med rundt 15 land, blant dem Sør-Korea, Japan og EU.

Han sa også at USA skal sende ut brev til et tosifret antall andre land innen de neste to ukene med betingelser for handelssamtaler, og som de kan godta eller avvise.