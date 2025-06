I Omans hovedstad Muskat skal de to diskutere Irans svar på USAs siste forslag i atomforhandlingene, melder Axios, som siterer en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson.

Araghchi er denne uken i Oslo der han deltar på meklings- og diplomatisamlingen Oslo Forum, som startet onsdag og fortsetter i dag, torsdag.

Axios viste mandag til amerikanske tjenestemenn som sa at Oslo var et mulig alternativ til Muskat for den sjette runden i atomsamtalene mellom Iran og USA. Men Iran sendte senere ut en uttalelse der det het at Araghchi drar videre til Oman. Muskat har også tidligere vært vertskap for atomsamtaler mellom partene.

USAs president Donald Trump bekreftet mandag at det er klart for en ny runde med atomsamtaler.

– Vi jobber mye med Iran akkurat nå. Det er vanskelig, de er dyktige forhandlere. De ber om ting som ikke lar seg gjøre. De vil ikke gi opp det de må gi opp, sa Trump.

– De ønsker anriking av uran, men vi kan ikke tillate anriking, sa Trump.

– De har gitt oss sine tanker om avtalen. Og jeg sa at det rett og slett ikke er akseptabelt.

Trump diskuterte mandag også Iran med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som er motstander av en ny atomavtale med Iran.