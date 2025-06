Trump er oppgitt over Musk, men ønsker ikke noen langvarig krangel med ham, uttalte Vance under et besøk i kulturhuset Kennedy Center i Washington onsdag.

Der sa Vance til journalister at han har snakket med både Musk og Trump for å forsikre seg om at Musk støtter presidenten. Vance la til at Trump og Trumps stab er takknemlig for Musks innsats i arbeidet med nedskjæringer, kutt og effektivisering i det føderale statsapparatet.

Onsdag skrev Musk på X at han angrer på tidligere innlegg der han hadde kritisert Trump.

– Jeg angrer på noen av innleggene mine om president Donald Trump forrige uke. De gikk for langt, skrev Musk tidligere på dagen.

– Jeg synes det var veldig fint at han gjorde det, var presidentens kommentar til New York Post etterpå.