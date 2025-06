Prio: Historisk høyt konfliktnivå i verden

Den ytterliggående islamistgruppen IS var i fjor aktive i minst tolv land, mens islamistgruppen Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) var aktive i fem vestafrikanske land.

– Konflikter er ikke lenger isolerte. De er lagdelte, internasjonale og stadig vanskeligere å avslutte, sier Rustad.

Hun er bekymret over økende isolasjonisme i USA og andre vestlige land.

– Verden kan ikke snu ryggen til, sier Rustad.

– Isolasjonisme er helt feil svar i møte med økende global vold, og det kan få langvarige konsekvenser for mennesker over hele verden, sier hun.

– Dramatisk utvikling

Norads kunnskapsdirektør Håvard Mokleiv deler Rustads bekymring.

– Det er en dramatisk utvikling vi har vært vitne til de senere årene, sier han.

– Fattigdom er grobunn for konflikt, og konflikt avler fattigdom. I tillegg ser vi at krig ikke er kortvarig. En gjennomsnittlig konflikt i 1990 varte rundt 16 år. Nå varer de i over 30 år, sier Mokleiv.

Fattigdomsbekjempelse, samt styrking av stater og sivilt samfunn er veien å gå, mener han.

– En rekke land kutter nå i sine bistandsbudsjetter. Selv om Norge opprettholder et høyt bistandsnivå, må verden løse flere kriser med mindre penger, sier han.

– I oppløsning

Flest konflikter var det i Afrika i fjor. Der ble det registrert hele 28 såkalt statsbærende konflikter, nesten dobbelt så mange som for ti år siden.

I Asia var det 17 slike konflikter, i Midtøsten ti, i Europa tre og i Amerika to.

– Våre analyser viser at det globale sikkerhetsbildet slett ikke er på bedringens vei, men snarere i oppløsning. Uten et vedvarende internasjonalt engasjement vil risikoen for sivile menneskeliv, regional stabilitet og internasjonal orden bare bli større, advarer Rustad.