Høyt utdannede: Vender ryggen til Høyre

Flere med mastergrad eller høyere stemmer Høyre enn i befolkningen for øvrig, men oppslutningen synker, ifølge en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Akademikerne.

Nå er de to partiene omtrent like store, ifølge undersøkelsen, og det er første gang siden 2019 at Ap måles til over 20 prosent. Dagens Næringsliv omtalte undersøkelsen først.

Arbeiderpartiet får 23,1 prosent oppslutning, mens Høyre får 22,2. I befolkningen for øvrig ligger Ap på 29,3 prosent, mens Høyre er på 18,6 prosent.

Les også Langer ut mot Listhaug: – Jeg er mer samlende Erna Solberg mener erfaring og samarbeidsevne gjør henne bedre egnet som statsminister enn Frp-leder Sylvi Listhaug.

Både Rødt, SV, MDG og Venstre får alle høyere oppslutning blant dem med høy utdanning enn i befolkningen som helhet. Både SV og Venstre får omtrent dobbelt så høy oppslutning som i befolkningen ellers, mens MDG-oppslutningen mer enn tredobles til 8,3 prosent.

For Fremskrittspartiet er bildet motsatt: Kun 8,9 prosent oppgir å stemme partiet, mot 21,2 prosent i befolkningen som helhet. Senterpartiet kommer også svakt ut, med kun 1,9 prosent mot 5,2 prosent. KrF havner på 2,7 prosent mot 4,3 prosent.

Tallene fra befolkningen som helhet er fra målingen gjort for VG, Aftenposten og Bergens Tidende i mai. 844 personer med mastergrad eller høyere utdanning er spurt like før nasjonaldagen.