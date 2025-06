EU forbereder sanksjoner mot to kinesiske banker som angivelig skal ha lagt til rette for handel med Russland, hevder fire offisielle tjenestepersoner med kjennskap til planene til Financial Times.

Dette vil i så fall være første gang unionen retter sanksjoner mot en bank i et tredjeland for å støtte Russlands Ukraina-invasjon.

Skal ha brukt kryptovaluta

Sanksjonene inngår i sanksjonspakken Europa-kommisjonen la frem tirsdag denne uken, den 18. i rekken etter at president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina. Pakken trenger enstemmig støtte fra EUs medlemsland for å bli vedtatt.

NY SANKSJONSPAKKE: Fra Europa-kommisjonen og president Ursula von der Leyen. Foto: Bloomberg

Forhandlingene kan potensielt kompliseres av Slovakia og Ungarn, som tidligere har indikert at de kan stemme imot ytterligere sanksjoner mot Russland.

De to mindre regionale kinesiske bankene EU nå forbereder sanksjoner mot brukte ifølge to av Financial Times- kildene kryptotransaksjoner for å fasilitere import av russiske varer allerede under EU-sanksjoner.

Avisen karakteriserer de potensielle sanksjonene mot bankene som en betydelig opptrapping i EUs forsøk på å straffe Kina for angivelig hjelp til å omgå eksisterende sanksjoner, utformet for å begrense utenlandsk tilførsel til russisk forsvarsindustri.

Les også Flykter fra Trumps dollar Trumps handelspolitikk bidrar til raskere dollarflukt, særlig i Asia, tror valutastrateger.

Handelen doblet på fire år

Handelen mellom Russland og Kina nådde 245 milliarder dollar i fjor, tilsvarende en dobling fra 2020. Russerne har i større grad også støttet seg på kinesiske renminbi i gjennomføringen av internasjonale finanstransaksjoner ettersom de beveger seg bort fra dollar og andre vestlige valutaer.

Inkluderingen av kinesiske banker i den 18. sanksjonspakken skjer ifølge Financial Times også på et diplomatisk følsomt tidspunkt, ettersom EU forbereder et viktig toppmøte med president Xi Jinping i Beijing i juli.

Kinas sentralmyndigheter har tidligere fordømt EU-tiltak mot kinesiske selskaper anklaget for å bistå Russland direkte. Beijing har benektet leveranser av dødelige våpen til Moskva og har anklaget EU for «dobbeltmoral» ved å fortsette handel med Russland på enkelte områder.

Les også Krisen som tar Putin på sengen Potetpriser som har tredoblet seg det siste året bidrar til å holde inflasjonsforventningene oppe i Russland. Selv Kreml er overrasket.

Russland: Det vil ta tid å bedre forholdet til USA Samtalene mellom Russland og USA om å bedre forholdet, ventes ikke å gi raske resultater, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Putin investerer tungt: – Russland gjenreises Russland ruster opp forsvaret til nivåer vi ikke har sett siden den kalde krigen.

Vil senke pristak på olje

I tillegg til å utvide forbudet mot finansielle transaksjoner med russiske banker til å gjelde også tredjeland, vil EU i den siste sanksjonspakken stanse importen av raffinerte produkter laget av russisk råolje – og presse på for å senke pristaket på olje fra 60 til 45 dollar pr. fat.

Financial Times viser til at India og Tyrkia har fortsatt importen av russisk olje, og så raffinert den til produkter eksportert videre til EU.

Unionens 18. sanksjonspakke mot Russland vil også forby bruk av Nord Stream-gassrørledningene til Tyskland.

– Ingen EU-operatør vil kunne involvere seg direkte eller indirekte i enhver transaksjon som omfatter Nord Stream-rørledningene. Det finnes ingen retur til fortiden, sa Europa-kommisjonens president Ursula von der Leyen da pakken ble presentert tirsdag.