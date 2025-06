Aukus: Trump vil granske atomubåtavtale

Pentagon har startet en gjennomgang av Aukus-avtalen fra 2021 mellom USA, Storbritannia og Australia, som innebærer samarbeid om atomdrevne ubåter, melder Financial Times.

Gjennomgangen ledes av Elbridge Colby, en høytstående forsvarstjenestemann som tidligere har uttrykt skepsis til avtalen.

Å avslutte avtalen om utvikling av ubåter og avansert teknologi vil ødelegge en bærebjelke i sikkerhetssamarbeidet mellom de tre allierte. Gjennomgangen skal ha skapt bekymringer i både London og Canberra.

EVALUERER: Elbridge Colby (midten) leder gjennomgangen av Aukus-avtalen i Pentagon, og har tidligere uttrykt skepsis til at USA skal selge ubåter til Australia. Foto: Bloomberg

Avgjørende for å forsvare Taiwan

Aukus-avtalen innebærer at Australia og Storbritannia skal samarbeide om å utvikle en ny ubåtklasse, SSN-Aukus, som skal være operativ tidlig på 2040-tallet. I mellomtiden har USA lovet å selge fem Virginia-klasse ubåter til Australia fra 2032 for å fylle gapet. Dette salget vil sannsynligvis falle bort hvis USA trekker seg fra avtalen, skriver FT.

Colby har tidligere hevdet at det vil være «galskap» for USA å redusere antallet atomdrevne ubåter, spesielt med tanke på trusselen Kina utgjør overfor Taiwan. Colby sa i mars i år at ubåtene vil være «helt avgjørende» for å forsvare Taiwan.

Samtidig har noen kritikere spurt om USA bør hjelpe Australia med slike ubåter uten en klar forpliktelse til å bruke dem i en potensiell krig med Kina.

Presser Australia

Kurt Campbell, viseutenriksminister under Biden og en av arkitektene bak Aukus, har understreket at det er viktig at Australia har ubåter som kan samarbeide tett med USA ved en konflikt over Taiwan, selv om australske myndigheter ikke offisielt har knyttet behovet til Taiwan.

Pentagon sier gjennomgangen skal sikre at Aukus passer med Trump-administrasjonens «America First»-politikk.

Ifølge FT har USA presset på for at Australia skal øke forsvarsbudsjettet sitt fra 2 til 3,5 prosent, hvorpå statsministeren har understreket at Australia selv styrer sin forsvarspolitikk.

Det er ventet at gjennomgangen vil ta rundt 30 dager.

NATURLIG: Australias forsvarsminister Richard Marles mener gjennomgangen er helt naturlig. Foto: Bloomberg

Avdramatiserer evalueringen

I Australia avdramatiserer regjeringen Pentagons gjennomgang av Aukus-avtalen.

Ifølge forsvarsminister Richard Marles er det «naturlig» at USA vil evaluere prosjektet, og at den australske regjeringen har vært kjent med gjennomgangen i flere uker, skriver The Guardian.

– Det er naturlig at administrasjonen ønsker å undersøke denne store avtalen inkludert fremdrift og levering, akkurat som den britiske regjeringen nylig avsluttet en Aukus-gjennomgang og bekreftet sin støtte, sier Marles.

Han får støtte av den tidligere statsministeren Scott Morrison, som var med på å utforme avtalen. Morrison beskriver det som en intern prosess i USA og ikke et signal om politisk endring.

Ifølge Marles gir Aukus-avtalen store fordeler for USA, blant annet ved å styrke forsvarssamarbeidet og støtte til amerikansk skipsbygging.