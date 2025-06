Vestlige selskaper sier at Kina krever sensitiv forretningsinformasjon for å godkjenne eksport av sjeldne jordarter og magneter – noe som skaper bekymring for mulig datamisbruk og avsløring av forretningshemmeligheter, skriver Financial Times.

Ifølge selskapene og offisielle retningslinjer krever Kinas handelsdepartement detaljerte opplysninger om produksjon, sluttbruk, ansatte, kundelister og til og med bilder og videoer fra fabrikker. Dette er en del av Kinas nye lisenskrav etter at landet i april skjerpet eksportkontrollen på sju sjeldne jordarter som svar på handelskrigen med USA.

– Ingenting å skjule

– Det handler om å få tak i informasjon på offisielt vis, ikke å stjele den, sier Frank Eckard, leder for den tyske magnetprodusenten Magnosphere.

Magneter basert på sjeldne jordarter brukes blant annet i elbilmotorer, vindturbiner, elektronikk og forsvarsteknologi, og Kina har en dominerende posisjon globalt. Eksportkontrollen gir Beijing et kraftig pressmiddel overfor handelspartnere som er avhengige av slike materialer.

Flere selskaper hevder at kinesiske myndigheter krever mer enn det som står i de offisielle retningslinjene. Andrea Pratesi i italienske B&C Speakers sier til FT at de måtte sende bilder og kundedata for å få eksportgodkjenning.

– Vi har ingenting å skjule, men vi måtte gi dem det de ba om.

Også britiske Magnet Applications måtte sende inn detaljer om sluttbruk og kunder etter flere avslag.

– Det er klart det er bekymring for å måtte avsløre kundelister, sier produktsjef Matthew Swallow.

– Skaper bekymringer

Søknadene sendes ofte inn av kinesiske leverandører på vegne av vestlige selskaper, noe som øker risikoen for lekkasje av forretningshemmeligheter.

Jens Eskelund, leder for EU Chamber of Commerce i Kina, sier at kravene gjør det vanskelig for selskaper i sensitive bransjer å søke. Likevel prioriterer mange fortsatt tilgang til materialene over datasikkerhet.

– Du må ofte beskrive bruken så grundig at det skaper bekymringer for immaterielle rettigheter, sier han.