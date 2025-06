USAs utenriksminister Marco Rubio var tydelig på at USA ikke hadde noen aktiv rolle i angrepet, i en uttalelse natt til fredag: «Vi er ikke involvert i angrep mot Iran. Vår høyeste prioritet er å beskytte amerikanske styrker i regionen,» sa Rubio.

– Den mest krevende regjeringen

Støre har også sitt å si om Israels regjering:

– Denne regjeringen i Israel er den mest krevende vi har hatt med å gjøre så lenge jeg har vært i politikken.

Noe forståelse har han likevel for situasjonen:

– Jeg anerkjenner at Israel lever i et ekstremt utsatt område med kraftfulle fiender rettet mot seg.

– Men dette atomspørsmålet i Iran har det vært jobbet med i mange år for å finne diplomatiske løsninger. Jeg vil fortsatt mene at det sporet burde være det som er fulgt.

Støre har gått langt i å markere sine posisjoner rundt situasjonen i Midtøsten. Regjeringen har anerkjent Palestina, og innførte denne uken ferske sanksjoner mot Israel. Men de får fortsatt kritikk for å ikke gjøre nok.

Fra flere hold har regjeringen blitt bedt om å trekke Oljefondet helt ut av Israel. Fondet kan ikke investere i selskap som direkte bidrar til Gaza-krigen, men kan investere i Israelske selskap.

Israels angrep mot Iran gjør ikke at Støre vil revurdere situasjonen rundt Oljefondet, sier han fredag.

Advarer nordmenn

Støre advarte også nordmenn som oppholder seg i regionen.

– Sikkerhetssituasjonen er alvorlig, den er ustabil og ser ut til å bli mer alvorlig, sier Støre.

– Norge vil ha begrensede muligheter til å komme nordmenn til unnsetning dersom det skulle oppstå noe i disse områdene.

Ifølge statsministeren er det ikke kjent at noen nordmenn skal ha blitt skadet under angrepene. På spørsmål om hvilke tanker Støre har om at Norge tjener på geopolitisk uro, avviser han at Norge profiterer på konflikter.

– Jeg avviser fullstendig de påstandene. Dette er en illustrasjon på at det skjer ting i verden som vi ikke kontrollerer, som ikke vi ønsker, men som har påvirkning på markeder nære oss.

– Det Norge skal gjøre er å være prinsipiell i å bidra til fred.