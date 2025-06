Israel: Truer med å brenne Teheran

Israel truer med militær aksjon etter massivt rakett- og luftangrep, melder Reuters.

Israel og Iran har utvekslet omfattende angrep det siste døgnet. Israel startet med et stort luftangrep mot iranske militær- og atominstallasjoner, og rapporterer å ha truffet over 150 mål, inkludert ledende atomforskere og militærkommandører. Iran svarte med å sende 200 ballistiske raketter mot Israel, noe som førte til minst tre dødsfall.

USA deltok aktivt i forsvaret av Israel ved å skyte ned iranske missiler, opplyser amerikanske tjenestemenn til Reuters. Israels forsvarsminister Israel Katz advarte om at Teheran vil «brenne» hvis angrepene fortsetter, skriver Reuters.

Israelske myndigheter hevder at angrepene har ødelagt viktige atomfasiliteter i Natanz og Isfahan, og at ni vitenskapsfolk knyttet til atomprogrammet ble drept.

Iran sier at atomprogrammet er sivilt, men Den internasjonale atomenergibyrået (IAEA), har tidligere slått fast at Iran ikke har overholdt sine forpliktelser til tilsyn med programmet.

Vurderer å stenge Hormuzstredet

Iran advarte også Israels allierte: Enhver innsats for å hjelpe med å skyte ned iranske missiler vil kunne føre til gjengjeldelse mot militære installasjoner i regionen.

Ifølge general og parlamentsmedlem Esmail Kosari vurderer landet nå å stenge Hormuzstredet. Hormuzstredet er en kritisk eksportkorridor for olje fra Gulf-landene, og kunngjøringen bidro til at oljeprisen steg over 7 prosent fredag.

Samtidig er det fortsatt usikkert om et planlagt møte mellom USA og Iran i Oman søndag vil finne sted. Forhandlingene skulle etter planen omhandle Irans atomprogram, men Teheran sier at «det er uklart» om de vil møte.

Israelske styrker er nå mobilisert langs grensene til Libanon og Jordan. Ifølge israelske forsvarskilder er flere av Irans luftvernsystemer satt ut av spill. Myndighetene varsler at offensiven kan vare i ukevis, mens frykten vokser for en bredere regional konflikt.