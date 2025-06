Klimakostnadene vi ikke får se

Fremskrittspartiets Marius Nilsen spurte tidlig i april klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) om hvor mye det nye klimamålet vil koste Norge, i kroner og øre. Bakgrunnen for Nilsens spørsmål var regjeringens forslag til nytt klimamål: At norske utslipp i 2035 skal være minst 70 prosent lavere enn de var i 1990. En kunne tenke at kostnadsoverslag var en grunn til at regjeringen landet på «minst 70 prosent», og ikke for eksempel 80 prosent kutt, som Miljødepartementet anslo.

Departementet ignorerer nesten alle klimakostnadene

Eriksen presenterte ikke noe anslag på kostnadene, men henviste til stortingsproposisjonen, hvor lovforslaget er beskrevet. Siste kapittel i disse proposisjonene heter alltid Økonomiske og administrative konsekvenser. Her skal nytten og kostnadene ved forslaget presenteres, i tråd med utredningsinstruksen. I denne proposisjonen gjør ikke departementet det.

I stedet påstår proposisjonen at dagens klimapolitikk og deltagelse i kvotesystemet antagelig vil kutte norske utslipp med 67 prosent, altså nesten helt i mål innen 2035. Departementet anslår at det vil koste 2,0–4,2 milliarder i året å kutte de siste 3 prosentpoengene, og understreker usikkerheten. Men det er det eneste kvantifiserte kostnadsoverslaget. Kostnadene ved å kutte de første 67 prosentene lages det ikke noe anslag for.

Stortingsmeldingen som ble presentert samtidig med lovforslaget har heller ikke noen oversikt over kostnadene. Gjennom meldingen nevnes ulike kostnader, som at vi bruker 17 milliarder kroner i året på «klimafinansiering i u-land», en havvindsatsing på nesten 60 milliarder kroner og at Enova skal bruke minst 8 milliarder kroner årlig på energi- og klimatiltak.

Bare Forskningsrådets støtte til klimaforskning og -tiltak var ifølge departementet i området 5 milliarder kroner i fjor . Elbilstøtten har Finansdepartementet beregnet til 49 milliarder kroner i 2025. I tillegg kommer krav om innblanding av biodrivstoff, subsidiering av jernbane, offentlige innkjøp, byggeforskrifter, CO2-fangst og en rekke andre tiltak.

Disse kostnadene, som åpenbart allerede utgjør mange titalls milliarder kroner i året, er det som brukes nå, og har bidratt til at utslippene er gått ned med 12 prosent siden 1990, eller snaut 20 prosent siden toppen i 2007. Disse betydelige kostnadene nevnes likevel ikke i siste kapittel. Her blir vi stående med «2–4,2 mrd. kroner i året i gjennomsnitt», siden departementet ignorerer nesten alle klimakostnadene.