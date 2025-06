Svaret på alle spørsmål: Høyere bompenger

Hver eneste dag aksepterer vi altså at Ruter, og i forlengelse av det, Oslo kommune, finansierer digitaliseringen for andre fylkeskommuner – helt gratis. Det er ikke bare dårlig business, men uforsvarlig styring av fellesskapets midler.

Tiden er overmoden for å reorientere Ruter mot det de faktisk skal drive med: kollektivtransport. Det bør være nærliggende fremfor å rope på at innbyggerne skal betale enda mer ut av egen lomme.

Det burde være så enkelt som det at man må løse kjerneoppgavene før man igangsetter satsinger på alt mulig annet, som for eksempel apputvikling eller drosjetjenester.

Tidligere i vår kunne vi lese i mediene at Venstres finansbyråd ropte varsko om at Oslo sto overfor en krevende økonomisk situasjon. Da er det lite tillitvekkende at man ikke ser seg villig til å ta grep om den mest lavthengende frukten av alle for å redusere egne utgifter: offentlig sløsing og kostnadsstyring i egne etater og kommunale foretak.

Det er betimelig å spørre seg om blant annet Ruter, med aksept fra miljøpartiene Venstre og MDG, kan bruke penger via kommunekassa fullstendig ukritisk, samtidig som disse partiene alltid er de første til å rope på at folk må betale enda mer ut av egen lomme når kommuneøkonomien strammer seg til.

Lenge er vi blitt fortalt at bompengefinansiering er et nødvendig onde for å finansiere vei og kollektivtransport. Hele dette premisset utfordres derimot av at 1) bompengeselskapene faktisk ikke klarer å bruke opp midlene de krever inn fra bilistene, og 2) det finnes grep som kommunen kan gjøre og som ikke rammer lommeboken til folk i en krevende dyrtid.

Oppfordringen til den politiske ledelsen i Oslo kommune bør derfor være klokkeklar: snu alle stener i egen bakgård før man roper på at fellesskapet skal plukke opp regningen.

Ingeborg Bjørnevik

Samferdselspolitisk talsperson i Oslo FrP